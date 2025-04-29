سلي أطفالك الان.. ثبت تردد قناة كراميش على النايل سات والعرب سات 2025 ضحكة جنان

يحرص الكثير من الأهالي والأسر على البحث عن القنوات الطفولية التي تقدم باقة كبيرة من البرامج التعليمية والترفيهية للطفل، لتكون قناة كراميش من أبرز القنوات المتخصصة في هذا المحتوى، حتى أنها تقوم ببث كل ما هو مميز ورائع في عالم الطفل، ويمكنك التعرف على أخر تحديث لتردد القناة سواء على النايل سات أو العرب سات، وفقًا لما نكشفه لكم في مقال اليوم.

تردد قناة كراميش الحديث

تقوم إدارة قناة كراميش بإجراء تحديثات مستمرة على التردد الخاص بالقناة، نظير أن يتمكن أكبر عدد من المتابعين من مشاهدة القناة على مدار اليوم دون توقف، وفقًا للمعلومات التي تتمثل في التالي:-

قمر صناعي حديث للقناة النايل سات.

ترددها الجديد يكون 11603.

بينما استقطاب كراميش أفقي.

معامل الترميز الخاص بالقناة 27500.

معامل تصحيح الخطأ “3/4”.

تردد قناة كراميش على العرب سات

أما عن البيانات الأخرى الخاصة بالتعرف على التردد الثاني لقناة كراميش أطفال الناقلة لكل ما هو مميز ورائع أمام المتابعين، بناءً على ما يلي:-

القمر الصناعي الثاني عرب سات.

تردد القناة 11390.

استقطاب قناة كراميش “عمودي”.

معامل الترميز الخاص بالقناة “27500”.

أما عن معامل تصحيح الخطأ فيكون “5/6”.

خطوات تثبيت قناة كراميش أطفال

هناك بعض الخطوات لكي تقوم بتثبيت قناة كراميش أطفال على النايل سات والعرب سات، لتلبية احتياجات الأطفال بشكل كبير، فجاءت كما يلي:-