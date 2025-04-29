أحلى لولو جات “تردد قناة وناسة الجديد” على القمر الصناعي.. ثبتها الان

تردد قناة وناسة أطفال من أبرز القنوات التي لاقت قبولاً كبيرًا بين ملايين الأطفال في مختلف دول العالم العربي، حتى أن وناسة تقوم ببث البرامج التعليمية والترفيهية المميزة، وكذلك الأغاني والأناشيد الدينية التي تنقلها القناة على مدار اليوم، بما تقدم أجواء ترفيهية رائعة أمام المتابعين، وعليه أصبح من السهل إمكانية التعرف على أخر تحديث لتردد القناة سواء على النايل سات أو العرب سات، وفقًا لما نكشفه لكم في مقال اليوم.

تردد وناسة أطفال الحديث

تقدم قناة وناسة أطفال الكثير من المحتوى الترفيهي المميز التي يتم بثه على مدار اليوم، فيما يمكنك تنزيل القناة بناءً على المعلومات التالية:-

القمر الصناعي النايل سات.

التردد الخاص بالقناة يكون 11470.

استقطابها عمودي.

معامل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ للقناة ⅚.

تردد قناة وناسة الثاني

ولكي ينجذب الطفل في متابعة كل ما تقدمه قناة وناسة على مدار اليوم بجودة عالية وإشارة قوية، فعليك اتباع البيانات الأتية:-

القمر الصناعي العرب سات.

تردد القناة يكون 11270.

استقطاب القناة يكون أفقي.

معامل الترميز الخاص بالقناة “27500”.

معامل تصحيح الخطأ فهو ⅚.

مميزات قناة وناسة أطفال الجديد

أما عن المميزات التي يمكنك معرفتها عند تنزيل قناة وناسة عل القمر الصناعي النايل سات والعرب سات، فجاءت كما يلي:-