الحكومة الجزائرية تُعلن تفاصيل سن التقاعد الجديد للنساء 2025

أصدر مجلس الوزراء الجزائري مؤخرًا التعديلات الجديدة التي تمت على سن التقاعد بالنسبة للنساء والرجال، فيما أن سن القانون التي كان معمول به في السابق هو سن الـ 60 عامًا، لكن التطورات الجديدة والحفاظ على مصلحة المرأة وتوفر حياة أكثر رفاهية لها، تم تعديل سن التقاعد، بناءً على ما نوضحه لكم في السطور التالية مع الشروط الواجب توافرها لكي يتم الخروج على التقاعد.

ما هي تعديلات سن التقاعد الجديد للنساء؟

وعن التعديلات التي تمت على سن التقاعد للنساء داخل دولة الجزائر وبما يشمل مختلف القطاعين الحكومي والخاص، وفقًا لما يأتي:-

أصبح السن التقاعد القانوني للتقاعد للنساء بعد مرور الـ 32 عامًا من الخدمة، وأغلب ذلك سيكون قبل سن الـ 60 عامًا.

فيما يمكن التقديم على التقاعد المبكر، مع الحصول على الحوافز والمكافآت المالية وقت التقديم على التقاعد دون أي نقص في ذلك.

سن التقاعد للرجال هو 60 عامًا، أما بالنسبة للخروج على التقاعد المبكر فيكون عند عمر الـ 55 عامًا.

ما هي شروط التقاعد للنساء في الجزائر؟

وحدد مجلس الوزراء الجزائري، مجموعة من الشروط التي على إثرها يتم الخروج على التقاعد للنساء داخل دولة الجزائر، بناءً على ما يأتي:-