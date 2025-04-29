استكشاف بلا حدود .. تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك نايل سات وعرب سات 2025 الجديد

تعد قناة ناشيونال جيوغرافيك واحدة من أبرز القنوات الوثائقية التي تقدم محتوىً استثنائيًا عن الطبيعة والحيوانات والبيئة، مما يجعلها قناة مفضلة لمحبي الاستكشاف والمعرفة، حيث تقدم القناة أفلام وبرامج توثق الحياة البرية والبحرية بأسلوب شيق للغاية، ولذلك يبحث الكثيرون عن تردد القناة على الأقمار الصناعية المختلفة لضمان متابعتها بجودة عالية.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك نايل سات

يمكنك استقبال قناة ناشيونال جيوغرافيك على القمر الصناعي نايل سات بسهولة من خلال ضبط البيانات اللازمة على جهاز الاستقبال، حيث توفر القناة جودة عرض عالية الدقة وتقدم محتواها بشكل واضح ومميز، وفيما يلي بيانات التردد الجديد..

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11411

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 30000

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك عرب سات 2025

يمكنك أيضًا متابعة قناة ناشيونال جيوغرافيك عبر قمر عرب سات باستخدام التردد التالي لضمان استقبال القناة بجودة ممتازة، حيث توفر القناة محتوى متنوع يناسب جميع الأعمار والتردد الجديد هو ..

القمر الصناعي: عرب سات

التردد: 11804

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

معدل الترميز: 27500

يتيح هذا التردد ضبط القناة بكل سهولة لكي تتمكن من الاستمتاع بأفضل البرامج الوثائقية مثل استكشاف الحياة البرية والحيوانات والمحيطات.

كيفية تنزيل قناة ناشيونال جيوغرافيك 2025

لضبط ومتابعة قناة ناشيونال جيوغرافيك بجودة عالية، عليك اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الإعدادات الخاصة بجهاز الاستقبال واختيار ايقونة البحث أو إضافة قناة

إدخال التردد السابق وتحديد الاستقطاب على أفقي.

كتابة معدل الترميز على 30000.

ضبط معامل تصحيح الخطأ على تلقائي أو 3/4

بعد الانتهاء من تلك الخطوات، سوف تتمكن من مشاهدة القناة بجودة عالية والاستمتاع بمحتواها المميز الذي يشمل الكثير من البرامج مثل “ذئاب يلوستون” و”الكشف عن وحوش مفقودة”، والعديد من البرامج الأخرى المميزة عبر شاشة هذه القناة.