رسميًا .. مجلس الوزراء يكشف عن موعد إجازة عيد العمال في العراق 2025

موعد إجازة عيد العمال في العراق حيث ينتظر عدد كبير من العاملين في القطاع الحكومي أو الخاص في العراق لجميع المحافظات التعرف على موعد العطلة الرسمية في الدولة بمناسبة عيد العمال الذي يعتبر مناسب في العالم ككل احتفالاً عن مجهودات العمال في تطوير الصناعة والتجارة والزراعة في الفترة الحالية لذلك سوف نوضح لكم آخر أخبار عن موعد إجازة عيد العمال داخل نطاق دولة العراق.

موعد إجازة عيد العمال في العراق

صرحت الحكومة العراقية بأن سوف يتم فيه تعطيل الدوام الرسمي في جميع المؤسسات الحكومية والوزارات يوم الخميس الموافق 1 مايو 2025 احتفالاً بعيد العمال العالمي واليكم جميع التفاصيل حيث قررت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في العراق أن هذه العطلة الرسمية تشمل جميع الجهات الرسمية.

عيد العمال في العراق

يعتبر عيد العمال مناسبة سنوية عالمية كمثل تكريم لجميع العاملين في الدولة حيث يتم شكر وتقدير العمال في تنمية المجتمع وتطوير الاقتصاد.

كما يمثل عيد العمال تذكير بثروات العمال التاريخية لكي يحصلوا على حقوقهم وتحسين ظروف عملهم.

تلك القرار أعجب العاملين في القطاعين العام والخاص الذين اعتبروه فرصة كبيرة للأستراحة مع الأسرة في أي مكان.

فعاليات متوقعة في عيد العمال

سوف نوضح لكم أهم فعاليات عيد العمال في جميع أنحاء العراق لجميع المحافظات كما يلي: