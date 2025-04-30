نزلها الآن بأعلى جودة .. تثبيت تردد قناة ماجد الجديد على القمر الصناعي نايل سات 2025

ترغب الكثير من السيدات في معرفة تردد قناة ماجد الجديد على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات من أجل ضبطها وتحميلها ومشاهدة البرامج والمحتويات التي تقوم بعرضها للأطفال للاستمتاع بها، وقد تحرص هذه القناة على تحديث ترددها لضمان تقديم أفضل جودة بث للصوت والصورة

تردد قناة ماجد الجديد

هناك تردد خاص بقناة ماجد على القمر الصناعي نايل سات من أجل تنزيلها على الرسيفر وهذا التردد هو

القمر الصناعي هو النايل سات.

تردد القناة هو: 11526.

معامل تصحيح الخطأ هو: ⅞.

معدل ترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: أفقي h.

جودة القناة هي hd

تردد قناة ماجد على القمر الصناعي عرب سات

يوجد تردد خاص بقناة ماجد للأطفال على القمر الصناعي عرب سات من أجل ضبطها وتحميلها على الرسيفر وهذا التردد يكون كالآتي

القمر الصناعي هو العرب سات.

تردد القناة هو: 11804.

معامل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

جودة القناة هي HD

خطوات تنزيل قناة ماجد

يمكن اتباع بعض الخطوات البسيطة من أجل ضبط وتحميل قناة ماجد على شاشة التلفزيون الخاص بنا بكل سهولة من خلال تردد القناة وهذه الخطوات تكون كالآتي