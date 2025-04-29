TOYOUR EL-JANAH TV .. تردد قناة طيور الجنة على القمر الصناعي نايل سات 2025

شهدت عمليات البحث تزايد حول معرفة تردد قناة طيور الجنة التي تصنف من ضمن القنوات التعليمية التي تقوم بتعليم الطفل القراءة والكتابة والألوان من خلال المحتوى التي تقوم بعرضه على مدار الساعة دون انقطاع والذي يختلف عن غيره من القنوات الفضائية التي تخص الأطفال.

تردد قناة طيور الجنة

هناك تردد خاص بقناة طيور الجنة على القمر الصناعي نايل سات يمكن من خلاله مشاهدة محتوى الأطفال التي تقوم بعرضه، وهذا التردد هو:

تردد قناة طيور الجنة 11258.

معدل الترميز 27500.

معدل الاستقطاب أفقي.

معامل تصحيح الخطأ ⅚.

تردد قناة طيور الجنة على عرب سات

يوجد تردد خاص بقناة طيور الجنة على القمر الصناعي عرب سات يمكن ضبطه من خلاله وهذا التردد يكون كالآتي:

تردد القناة هو 11310.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ ⅔.

معامل الاستقطاب عمودي.

المحتوى التي تقوم بتقديمه قناة طيور الجنة

توجد العديد من البرامج الهادفة التي تقوم بعرضها قناة طيور الجنة لجميع أعمار الأطفال ومن أشهرها ما يلي