ضحك طول اليوم على تردد قناة توم وجيري الجديد 2025 “خناقات القط والفار رجعت من تاني”

يبحث الكثير من الأشخاص عن تردد قناة توم وجيري الجديد من أجل حفظها وضبطها على جهاز الرسيفر الخاص بك مع باقي قنوات الأطفال الأخرى كما أن هذه القناة تتميز عن غيرها من قنوات الأطفال الأخرى ببعض المزايا المختلفة لما تقدمه من برامج وأفلام وكرتون مسلي وممتع للأطفال على مدار الأربعة وعشرين ساعة دون تشفير وبجودة عالية.

تردد قناة توم وجيري الجديد

هناك تردد قناة توم وجيري الجديد على القمر الصناعي نايل سات من أجل حفظها وتحميلها على الرسيفر وهذا التردد يكون كالآتي

تردد القناة هو 12349.

معامل الاستقطاب أفقي

معدل الترميز 27500,

معامل تصحيح الخطأ ⅚.

القمر الصناعي هو النايل سات.

تردد قناة توم وجيري على عرب سات

يوجد تردد خاص بقناة توم وجيري على عرب سات يمكن من خلاله ضبط القناة وهذا التردد هو

تردد القناة 11315.

معامل الاستقطاب أفقي.

معامل تصحيح الخطأ ⅚.

معدل الترميز 27500.

كيفية حفظ قناة توم وجيري على الرسيفر

يمكن حفظ وتثبيت قناة توم وجيري على جهاز الرسيفر الخاص بك مع باقي قنوات الأطفال عن طريق اتباع الخطوات الآتية