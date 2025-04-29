لولو هتغني معاكم طول اليوم “تردد قناة وناسة الجديد على نايل سات” .. ثبتها وغني

تبحث الأمهات العربية من أجل إسعاد أطفالها على تردد قناة وناسة الجديد حيث اشتهرت القناة الفضائية بأنها تقدم محتوى حصري بأغاني جديدة تسعد قلوب الأطفال كما تقدم أغاني تهدف إلى تطوير مهارات الأطفال من خلال ما تقدمه من أناشيد تعليمية جديدة تختلف عن باقي القنوات الفضائية المخصصة للأطفال كما تشتهر القناة بالشخصية الكرتونية لولو التي يحبها الصغار ولها شعبية لا مثيل لها بين محبي قنوات الأطفال.
تردد قناة وناسة الجديد
أصبحت قناة وناسة كيدز من القنوات التي لها علاقة كبيرة بالطفل حيث تقدم محتوى ترفيهي مميز لذلك ترغب الأسرة على تحديث تردد قناة وناسة كيدز للأطفال من أجل متابعة القناة بجودة عالية في الصوت والصورة لذلك إليك أحدث تردداتها على مختلف الأقمار الصناعية لعام 2025.
تردد قناة وناسة على القمر الصناعي نايل سات
- التردد: 11470
- الاستقطاب: عمودي (V)
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6
- الجودة: HD
تردد قناة وناسة على القمر الصناعي عرب سات
- التردد: 11270
- الاستقطاب: أفقي (H)
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: 3/4
- الجودة: HD
طريقة تنزيل تردد قناة وناسة كيدز
- تعتبر قناة وناسة من القنوات المفضلة للطفل ويتم تنزيل القناة بعد فتح قائمة الإعدادات عبر جهاز الاستقبال.
- ثم اختيار التركيب أو البحث اليدوي للقناة.
- إضافة تردد جديد حيث حدد القمر الصناعي الذي ترغب في استقباله
- كتابة بيانات التردد بشكل صحيح كما هو موضح في مقال اليوم.
- البحث عن القنوات لتنزيل القناة الفضائية ثم بعد العثور على قناة وناسة احفظ التغييرات.
- بذلك يمكن مشاهدة جميع أغاني لولو التي يحبها الأطفال الصغيرة على مدار اليوم.