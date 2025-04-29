لولو هتغني معاكم طول اليوم “تردد قناة وناسة الجديد على نايل سات” .. ثبتها وغني

تبحث الأمهات العربية من أجل إسعاد أطفالها على تردد قناة وناسة الجديد حيث اشتهرت القناة الفضائية بأنها تقدم محتوى حصري بأغاني جديدة تسعد قلوب الأطفال كما تقدم أغاني تهدف إلى تطوير مهارات الأطفال من خلال ما تقدمه من أناشيد تعليمية جديدة تختلف عن باقي القنوات الفضائية المخصصة للأطفال كما تشتهر القناة بالشخصية الكرتونية لولو التي يحبها الصغار ولها شعبية لا مثيل لها بين محبي قنوات الأطفال.

تردد قناة وناسة الجديد

أصبحت قناة وناسة كيدز من القنوات التي لها علاقة كبيرة بالطفل حيث تقدم محتوى ترفيهي مميز لذلك ترغب الأسرة على تحديث تردد قناة وناسة كيدز للأطفال من أجل متابعة القناة بجودة عالية في الصوت والصورة لذلك إليك أحدث تردداتها على مختلف الأقمار الصناعية لعام 2025.

تردد قناة وناسة على القمر الصناعي نايل سات

التردد: 11470

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: HD

تردد قناة وناسة على القمر الصناعي عرب سات

التردد: 11270

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الجودة: HD

طريقة تنزيل تردد قناة وناسة كيدز