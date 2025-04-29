خطوات تثبيت تردد قناة الفجر الجزائرية على القمر الصناعي نايل وعرب سات 2025 “من هنـــــــا”

تردد قناة الفجر الجزائرية لقد تزايد البحث عنها من جميع محبي المسلسلات التاريخية التركية حيث اشتهرت القناة الفضائية بأنها تقدم محتوى حصري من خلال عرض مسلسل قيامة عثمان وقد حققت نجاح كبير بسبب ذلك المسلسل التركي التاريخي الذي يعرض الآن في كل يوم خميس مترجم باللغة العربية حيث له شعبية كبيرة لذلك نالت القناة الفضائية إعجاب الكثير من المتابعين ومحبي تلك القنوات.

تردد قناة الفجر الجزائرية

لقد أصبحت قناة الفجر الجزائرية من القنوات المفضلة لعدد كبير من المتابعين في الوطن العربي بالكامل حيث تقدم برامج ومسلسلات نالت إعجاب الملايين من المتابعين لذلك سوف نوضح لكم طريقة تثبيت قناة الفجر الجزائرية التي حققت شهرة واسعة منذ تأسيسها لذا اليوم سوف نشرح لكم تفاصيل التردد الحالي للقناة الفضائية.

تردد قناة الفجر الجزائرية على النايل سات

التردد: 12034

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الجودة: HD

تردد قناة الفجر الجزائرية على عرب سات

التردد: 11034

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: HD

طريقة تنزيل قناة الفجر الجزائرية على جهاز الاستقبال الخاص بك