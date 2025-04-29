ابنك هيبطل عياط كل يوم .. مع تردد قناة طيور بيبي الجديد مرح وسعادة لطفلك 2025

تعتبر قناة طيور بيبي من أفضل القنوات التي تخص الأطفال في جميع دول الوطن العربي، حيث أنها تحظى بشعبية كبيرة بين الأسر وتحرص على تقديم الاناشيد بطريقة مبتكرة ومميزة بالإضافة إلى البرامج التعليمية والترفيهية التي تزيد من حماس الأطفال، لذلك يبحث الكثيرون عن التردد الصحيح الخاص بها من أجل استقبال القناة بجودة عالية.

تردد قناة طيور بيبي

يوجد تردد خاص بقناة طيور بيبي يمكن من خلاله تحميل القناة ومشاهدة البرامج التي تقوم بعرضها للأطفال وهذا التردد ه

تردد القناة 11258.

معدل الترميز 27500

معامل الاستقطاب أفقي h.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

القمر الصناعي هو النايل سات.

جودة القناة hd.

تردد قناة طيور بيبي على عرب سات

يمكن ضبط قناة طيور بيبي على القمر الصناعي عرب سات من خلال التردد الخاص بها وهو

تردد القناة 11310

معامل الاستقطاب عمودي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ ⅔.

مميزات قناة طيور بيبي

توجد العديد من المزايا المختلفة التي تتمتع بها قناة طيور بيبي عن غيرها من باقي القنوات الأخرى التي تخص الأطفال نظرا لمحتواها المتميز، وهذه المميزات تتمثل في الآتي