الهيئة العامة للأرصاد الجوية تحذر عن حالة الطقس غداً في مصر .. عواصف ترابية قادمة

حالة الطقس غداً من الموضوعات الحيوية التي يبحث عنها العديد من المواطنين والمواطنات الراغبين في السفر أو العاملين في الصيد حيث هناك من يتابع حالة الأرصاد الجوية لكي يأخذ القرار النهائي سواء بالسفر أو تأجيله إلي يوم أخر في يوم أفضل كما يتوقع البعض وجود نشاط في الرياح مما يجعل مرضى حساسية الصدر تأجيل السفر أو الذهاب إلى أماكن بعيدة لذلك سوف نوضح لكم جميع تفاصيل الطقس في جمهورية مصر العربية.

حالة الطقس غداً

يريد الكثير من المتابعين التعرف على حالة الطقس غداً حيث تشير التوقعات إلى أجواء معتدلة خلال ساعات النهار في يوم الأربعاء 30 أبريل لعام 2025 لذلك إليكم جميع التفاصيل عن حالة الجو كما يلي:

يتوقع هيئة الأرصاد الجوية في مصر أن تسجل درجات الحرارة العظمى حوالي 29 درجة مئوية في القاهرة مع سماء مليئة بالغيوم.

أما خلال الليل من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة لتصل إلى 18 درجة مئوية.

كذلك مع احتمال ظهور الغبار خاصة في ساعات الفجر الأولى مما قد يؤثر على مدى الرؤية الأفقية.

تنشط الرياح في فترة ما بعد الظهر كذلك قد تكون مثيرة للأتربة والغبار.

لذا ينصح بالحذر أثناء القيادة خاصة في الأوقات المبكرة من اليوم.

كذلك ارتداء ملابس تتناسب مع درجات الحرارة في النهار والليل.

درجات الحرارة غداً

سوف نوضح لكم درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة لعدد من المدن المصرية على النحو التالي: