Majied Kides Tv تردد قناة ماجد للأطفال الجديد على نايل وعرب سات 2025

فريق عمل البديل آخر تحديث تصنيف تردد القنوات
Majied Kides Tv تردد قناة ماجد للأطفال الجديد على نايل وعرب سات 2025

هناك بحث متواصل على تردد قنوات الأطفال لذلك يعتبر تردد قناة ماجد من القنوات المفضلة للأطفال الصغيرة حيث منذ تأسيسها وكسبت شهرة واسعة في البلاد العربية حيث تقدم برامج ومسلسلات كرتونية مضحكة ومسلية للأطفال كما تعلم الأطفال الصغار عن طريق البرامج التي تقدمها لذا سوف نقوم بتوضيح كيف يتم تنزيل قناة ماجد الفضائية على جهازك الشخصي سواء كان الريسفير يستقبل القمر الصناعي نايل سات أو القمر الصناعي عرب سات لمشاهدة أفضل المسلسلات الكرتونية.

تردد قناة ماجد

أصبح من السهل تنزيل جميع قنوات الأطفال ومن أهمها قناة ماجد الفضائية التي أصبحت متاحة على القمرين الصناعيين نايل سات وعرب سات بدون تشفير وبجودة عالية في الصوت والصورة كما لا تطلب مصاريف إدارية لمشاهدة المسلسلات الكرتونية الشهيرة التي تقدمها مثل كرتون مغامرات منصور وكرتون النقيب خلفان وكرتون أمونة المزيونة وغير ذلك من المسلسلات الكوميدية والترفيهية التي نالت إعجاب الكثير من الأطفال بل الأسرة العربية ككل لذلك إليكم جميع تفاصيل التردد الحالي للقناة الفضائية.

تردد قناة ماجد على نايل سات

  • التردد: 11411
  • الاستقطاب: أفقي (H)
  • معدل الترميز: 30000
  • معامل تصحيح الخطأ: 3/4
  • الجودة: HD

تردد قناة ماجد على عرب سات

  • التردد: 11804
  • الاستقطاب: أفقي (H)
  • معدل الترميز: 27500
  • معامل تصحيح الخطأ: 3/4
  • الجودة: HD

طريقة تثبيت قناة ماجد على الرسيفر

  • في بداية الأمر عليك فتح قائمة الإعدادات  على الرسيفر.
  • بعد ذلك توجه إلى قائمة الترددات ثم بعد ذلك اختر الضبط اليدوي
  • حدد القمر الصناعي المناسب مع إضافة تردد قناة ماجد.
  •  أدخل التردد ومعدل الترميز والاستقطاب ومعدل تصحيح الخطأ
  • اضغط على زر البحث ثم احفظ القناة بعد ظهورها على جهازك.
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فريق عمل البديل

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