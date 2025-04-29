Majied Kides Tv تردد قناة ماجد للأطفال الجديد على نايل وعرب سات 2025

هناك بحث متواصل على تردد قنوات الأطفال لذلك يعتبر تردد قناة ماجد من القنوات المفضلة للأطفال الصغيرة حيث منذ تأسيسها وكسبت شهرة واسعة في البلاد العربية حيث تقدم برامج ومسلسلات كرتونية مضحكة ومسلية للأطفال كما تعلم الأطفال الصغار عن طريق البرامج التي تقدمها لذا سوف نقوم بتوضيح كيف يتم تنزيل قناة ماجد الفضائية على جهازك الشخصي سواء كان الريسفير يستقبل القمر الصناعي نايل سات أو القمر الصناعي عرب سات لمشاهدة أفضل المسلسلات الكرتونية.

تردد قناة ماجد

أصبح من السهل تنزيل جميع قنوات الأطفال ومن أهمها قناة ماجد الفضائية التي أصبحت متاحة على القمرين الصناعيين نايل سات وعرب سات بدون تشفير وبجودة عالية في الصوت والصورة كما لا تطلب مصاريف إدارية لمشاهدة المسلسلات الكرتونية الشهيرة التي تقدمها مثل كرتون مغامرات منصور وكرتون النقيب خلفان وكرتون أمونة المزيونة وغير ذلك من المسلسلات الكوميدية والترفيهية التي نالت إعجاب الكثير من الأطفال بل الأسرة العربية ككل لذلك إليكم جميع تفاصيل التردد الحالي للقناة الفضائية.

تردد قناة ماجد على نايل سات

التردد: 11411

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 30000

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الجودة: HD

تردد قناة ماجد على عرب سات

التردد: 11804

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الجودة: HD

طريقة تثبيت قناة ماجد على الرسيفر