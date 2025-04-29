الطبيعة كلها قدام عينك “تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد” .. نزلها واستمتع بالبرامج الهادفة

تعتبر قناة ناشيونال جيوغرافيك واحدة من القنوات التي احتلت مكانة كبيرة في عرض برامج عالم الحيوان، كما أنها تعتبر من بين القنوات التي حققت جماهيرية كبيرة، نظرا لاهتمامها الخاص بعرض محتوى متنوع حول الطبيعة أيضا دون توقف ويرغب الكثير تنزيل القناة بكل سهولة عبر الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد

تقدم القناة برامج مميزة تتناول مواضيع الطبيعة وعلم الحيوان، بالإضافة إلى أفلام وثائقية تتعلق بالحروب ويمكن ضبطها على النايل سات من خلال هذا التردد

تردد القناة: 11526.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ:⅚.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على عرب سات

يمكن ضبط قناة ناشيونال جيوغرافيك على القمر الصناعي عرب سات بكل سهولة من خلال إدخال التردد التالي

تردد القناة: 11411.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5 /6.

خطوات ضبط تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك

لضبط تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على جهاز الاستقبال، يجب اتباع الخطوات التالية: