خطوات تثبيت تردد قناة كراميش الجديد على القمر الصناعي نايل سات 2025 “ثبتها حالًا”

تعد قناة كراميش من أشهر قنوات الأطفال في الوطن العربي حيث تعمل على تقديم العديد من الأناشيد الخاصة بالأطفال التي تزرع في أطفالنا الأفعال الرائعة والأخلاق الحميدة بالإضافة إلى البرامج التعليمية المناسبة للأطفال وتعتبر القناة من أقدم قنوات أناشيد الأطفال وتعمل القناة على مدار الأربعة وعشرون ساعة دون توقف.

تردد قناة كراميش الجديد

يبحث العديد من الآباء والأمهات عن تردد قناة كراميش الجديد لأبناهم وجاء التردد الجديد على النحو التالي:

تردد القناة 11603.

معامل الاستقطاب أفقي h.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ ⅚.

القمر الصناعي هو نايل سات.

مميزات قناة كراميش

تتميز قناة كراميش بالعديد من المميزات التي جعلتها من أشهر قنوات الأطفال في الوطن العربي ومن أهمها ما يلي:

تبث القناة محتواها بشكل مجاني على مدار الـ 24 ساعة.

تعمل القناة على تقديم محتوى هادف للأطفال يعلمهم العديد من القيم والأمور الهامة من خلال الأناشيد التي تعرض على القناة والبرامج التعليمية.

يتم استخدام أحدث التقنيات لبث محتوى القناة بأعلى جودة صوت وصورة دون أي تشويش أو انقطاع.

طريقة ضبط قناة كراميش على الرسيفر

يمكن الاستمتاع بمشاهدة قناة كراميش من خلال ضبط القناة على جهاز الرسيفر بالطريقة التالية: