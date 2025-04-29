خطوات الاستعلام عن معاشات شهر مايو تكافل وكرامة 2025 “أستعلم وشوف اسمك في الكشف”

زادت عمليات البحث عن موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر مايو من هذا العام من أجل الاستفادة منها في المواعيد المحددة لها، وقد تسعى الحكومة إلى تحسين مستوى الدخل ومساندة الفئات الأشد احتياجا من محدودي ومتوسطي الدخل لمن تتوافر فيهم الشروط المطلوبة للاستفادة من تلك الدعم.

الاستعلام عن معاشات شهر مايو تكافل وكرامة

تم تحديد موعد صرف معاش تكافل وكرامة الخاص بشهر مايو هذا العام وهذا الموعد هو:

سوف يتم صرف معاش تكافل وكرامة لشهر مايو المقبل في يوم 15 من الشهر.

يتم صرف المعاش في تلك الشهر في الموعد المحدد ويجب الالتزام بمواعيد الصرف لتجنب الازدحام.

يمكن للمستفيد صرف المستحقات من ماكينات الصراف الآلى التابعة للبريد المصري أو من خلال فروع بنك ناصر الاجتماعى.

الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة لشهر مايو

للاستعلام عن كافة التفاصيل التي تخص معاش تكافل وكرامة الخاص بشهر مايو فيجب اتباع الخطوات الآتية: