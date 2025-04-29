ثبتها حالًا .. تردد قناة الفجر الجزائرية الناقلة للحلقة 190 من قيامة عثمان الموسم السادس

يود الكثير من الأشخاص من جميع أنحاء العالم معرفة التردد الخاص بقناة الفجر الجزائرية على معظم الأقمار الصناعية من أجل تثبيتها ومتابعة أشهر المسلسلات التركية مدبلجة، ومنها مسلسل المؤسس عثمان حيث أن هذا المسلسل حاز على إعجاب عدد كبير من المشاهدين من جميع أنحاء العالم نتيجة عرضة مدبلج على تلك القناة.

تردد قناة الفجر الجزائرية

يوجد تردد خاص بقناة الفجر الجزائرية من أجل تثبيتها على الرسيفر ومشاهدة المسلسلات التي تقوم بعرضها وهذا التردد هو

تردد القناة 12034

معدل الترميز 27500

القمر الصناعي هو النايل سات

معامل تصحيح الخطأ 5/6

معامل الاستقطاب أفقي

جودة القناة HD.

طريقة ضبط تردد قناة الفجر الجزائرية

يوجد تردد خاص بقناة الفجر الجزائرية لتحميلها ومشاهدة مسلسل المؤسس عثمان مدبلج وهذه الخطوات تكون كالآتي