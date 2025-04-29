ثبتها حالًا .. تردد قناة الفجر الجزائرية الناقلة للحلقة 190 من قيامة عثمان الموسم السادس

يود الكثير من الأشخاص من جميع أنحاء العالم معرفة التردد الخاص بقناة الفجر الجزائرية على معظم الأقمار الصناعية من أجل تثبيتها ومتابعة أشهر المسلسلات التركية مدبلجة، ومنها مسلسل المؤسس عثمان حيث أن هذا المسلسل حاز على إعجاب عدد كبير من المشاهدين من جميع أنحاء العالم نتيجة عرضة مدبلج على تلك القناة.
تردد قناة الفجر الجزائرية
يوجد تردد خاص بقناة الفجر الجزائرية من أجل تثبيتها على الرسيفر ومشاهدة المسلسلات التي تقوم بعرضها وهذا التردد هو
- تردد القناة 12034
- معدل الترميز 27500
- القمر الصناعي هو النايل سات
- معامل تصحيح الخطأ 5/6
- معامل الاستقطاب أفقي
- جودة القناة HD.
طريقة ضبط تردد قناة الفجر الجزائرية
يوجد تردد خاص بقناة الفجر الجزائرية لتحميلها ومشاهدة مسلسل المؤسس عثمان مدبلج وهذه الخطوات تكون كالآتي
- الضغط على زر الإعدادات التي يوجد في ريموت الكنترول.
- اختار بعدها من زر ريموت الكنترول كلمة خيارات من القائمة المعروضة.
- اختار كلمة تثبيت أو كلمة installation في حالة إذا كان الرسيفر باللغة الإنجليزية.
- سوف تظهر العديد من الخانات الفارغة نقوم من خلالها بإدخال تردد القناة ومعامل الاستقطاب ومعدل الترميز ومعامل تصحيح الخطأ والقمر الصناعي وذلك في الأماكن المخصصة لهم.
- عند الانتهاء من إدخال كافة البيانات المطلوبة يمكن الضغط على كلمة بحث وبعدها كلمة حفظ والانتظار قليلاً من أجل تحميل القناة وتثبيتها على شاشة التليفزيون مع باقي القنوات الفضائية الأخرى.