اتفرج وشجع فريقك “جدول مباريات اليوم” .. بتاريخ 29 أبريل بالدوري الإنجليزي لأهم البطولات

جدول مباريات اليوم من الموضوعات التي يبحث عنها الكثير من محبي ومتابعي كرة القدم سواء المباريات الرياضية المحلية أو العالمية حيث هناك العديد من المشجعين ينتظرون مباريات اليوم على فارغ الصبر لذلك سوف نوضح لكم مواعيد مباريات اليوم في البطولات الرياضية المختلفة من أجل متابعتها في موعدها المحدد ولكن هناك مباريات دولية مشفرة وهناك مباريات محلية يمكن مشاهدتها بسهولة لذلك سوف نوضح لكم التفاصيل بالمقال.

جدول مباريات اليوم

يرغب العديد من محبي رياضة كرة القدم متابعة الفريق المفضل له حيث هناك اليوم الثلاثاء 29 أبريل 2025 عدد كبير من المباريات المهمة في مساء اليوم ومنها عدد من المباريات الحاسمة في مختلف البطولات حيث من أهمها كما يلي:

ينتظر الكثير لقاء القمة بين فريق ارسنال الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

كما هناك مباراة في دوري أبطال آسيا بين الهلال والأهلي.

إضافة إلى مباريات محلية في الدوري المصري ودوري القسم الثاني سوف نوضحها بالمقال.

مواعيد مباريات اليوم

يعتبر من أهم المباريات هي مباراة ارسنال ضد باريس سان جيرمان في الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة هى beIN Sports HD 1.

كما مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا سوف تكون بين الهلال السعودي ضد الأهلي السعودي في الساعة 7:30 مساءً والقناة الناقلة هي beIN Sports AFC HD

كذلك مباريات الدوري المصري الممتاز سوف تكون بين إنبي ضد غزل المحلة في الساعة 8:00 مساءً والقناة الناقلة ON Sport

مباريات دوري القسم الثاني المحترفين في مصر