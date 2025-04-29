خطوات تحديث البطاقات التموينية قبل إيقافها في العراق 2025

يبحث العديد من المواطنين بالعراق عبر المواقع الإلكترونية حول معرفة الخطوات اللازمة لتحديث بيانات البطاقة التموينية، تعد من اكثر المواضيع التي تشغل بال المواطنين ذلك لأهميتها من خلالها يتمكن الفرد الحصول علي السلع الغذائية المدعومة من قبل الحكومة، تقدم وزارة التجارة إلي العديد من الخدمات الإلكترونية للمواطنين خصيصا كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة الذين لا يستطيعوا إلي التوجه للمصالح والهيئات الحكومية المسئولة بإجراء هذه البيانات، حيث أتاحت التطبيق الإلكتروني من اجل تحديث بيانات بطاقة التموين 2025 سنوضح لكم الخطوات في السطور الآتية تابعونا.

خطوات تحديث بطاقة التموين بالعراق 2025 أونلاين

أتاحت وزارة التجارة بالعراق علي الموقع الإلكتروني الخاص لتحديث البطاقات التموينية وذلك من خلال اتباع الطرق التالية:

الخطوة الأولي: الدخول علي موقع منصة أور الإلكترونية.

الخطوة الثانية: انقر علي أيقونة الخدمات الإلكترونية.

الخطوة الثالثة: اضغط علي خانة تسجيل الدخول من خلال اسم المستخدم، كملة المرور.

الخطوة الرابعة: ثم قم باختيار تجديد بطاقة التموين

الخطوة الخامسة: يتطلب إدخال جميع البيانات، إرفاق المستندات اللازمة.

أخيرا: انقر علي زر تأكيد البيانات، ثم إرسال الطلب.

المعايير اللازمة لتجديد بطاقة التموين بالعراق 2025