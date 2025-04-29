وفري يا ست البيت مع عروض كازيون ماركت لحد تاريخ 5 مايو 2025 “على جميع الاقسام”

لقد تزايد البحث من قبل المواطنين على عروض كازيون ماركت حيث يرغب العديد من المتابعين لأسعار المواد الغذائية التعرف على العروض الجديدة التي يقدمها كازيون ماركت في الاسبوع الحالي حيث هناك عروض في السوبر ماركت من 29 أبريل إلى 5 مايو 2025 لذلك سوف نوضح لكم جميع العروض التي يقدمها كازيون ماركت في جمهورية مصر العربية.

عروض كازيون ماركت

هناك مجموعة من التساؤلات حول عروض كازيون ماركت الأسبوعية لأنها تتميز بالتوفير حيث تقدم سلسلة كازيون ماركت مجموعة متميزة من العروض الأسبوعية التي تلبّي احتياجات الأسرة بأسعار تنافسية وجودة عالية حيث تلك العروض تبدأ من الثلاثاء 29 أبريل حتى الإثنين 5 مايو 2025 في جميع فروع كازيون الموجودة في أنحاء الجمهورية.

أهم العروض في كازيون ماركت

عرض الثلاثاء من العروض الأكثر شعبية حيث ينزل كل يوم ثلاثاء عروض أخرى تتميز بتخفيضات قوية على سلع أساسية ومنها عروض على المواد الغذائية الأساسية ومنتجات التنظيف والأدوات المنزلية

كما هناك عرض البريمو حيث تقدم خصومات حصرية على منتجات مختارة بعناية مثل اللحوم المجمدة والدواجن والزيوت والألبان والمعلبات كما يستهدف هذا العرض تخفيض معظم الأسعار.

عروض الصيف حيث يقدم كازيون خصومات على المنتجات الموسمية مثل العصائر والمثلجات ومنتجات العناية الشخصية والصن بلوك ومستلزمات التنزه والرحلات

السلع المميزة في عروض هذا الأسبوع

للعلم يوفر كازيون ماركت عروض في أكثر من 1000 فرع في مختلف المحافظات وتختلف بعض العروض على المحافظة التابع لها لذلك إليكم السلع المخفضة كما يلي بكل التفاصيل: