خطوات إضافة الأطفال على البطاقات التموينية في العراق تحديث مايو 2025

كشفت وزارة التجارة العراقية عن إتاحة خدمة إلكترونيه من اجل إضافة المواليد علي بطاقات التموين وذلك لحصولهم علي حصص تموينية مدعومة من قبل الحكومة العراقية، حيث آتت هذه الخدمة في إطار جهود الدولة للتسهيل علي المواطنين بدلا من الذهاب إلي الجهات الحكومية ومنع التكدس، عبر هذا السياق سنسرد لكم جميع التفاصيل اللازمة التي تتعلق بهذا الموضوع في السطور الآتية.

كيفية لإضافة المواليد علي بطاقة التموين 2025 بالعراق

كشفت وزارة التموين العراقية عن الخطوات اللازمة من اجل تحديث بطاقات التموين والتي تتضمن الخطوات التالية:

في بداية الآمر: يرجي التوجه إلي الموقع الإلكتروني الخاص بمنصة أور.

ثم انقر علي أيقونة الخدمات الإلكترونية.

قم بتحديد النقر علي خدمة التموين، اختار خدمة إضافة مولود جديد علي بطاقة التموين.

انقر علي زر البحث.

يتطلب منك إدخال جميع البيانات الشخصية الخاصة.

قم بملء استمارة البيانات بطريقة صحيحة.

إرفاق كافة المستندات.

انقر علي أيقونة تقديم الطلب.

الوثائق اللازمة لإضافة المواليد علي بطاقة التموين 2025

تقديم صورة من البطاقة التموينية بالأسرة.

تقديم شهادة الميلاد الأصلية، صورة منها.

نسخة من البطاقة الوطنية الموحدة للام والأب.

تقديم صورة من سند السكن أو بطاقة السكن.

شروط إضافة أطفال علي بطاقة التموين العراقية 2025