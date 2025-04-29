ثبت تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد 2025 وتابع مسلسل صلاح الدين باللغة العربية الان

تعتبر قناة الفجر الجزائرية من أبرز القنوات الفضائية التي لاقت شهرة كبيرة في بثها إلى العديد من المسلسلات والأعمال الفنية الأكثر تميزًا، بالإضافة إلى أن القناة تعتبر وجهة مثالية لعالم التشويق والإثارة، وهي تنقل في الفترة الحالية بعض المسلسلات التاريخية مثل صلاح الدين الأيوبي، ومسلسل قيامة عثمان، والسلطان محمد الفاتح، وغيرها من المسلسلات الأخرى التي تنقلها القناة على مدار اليوم، لتكون مترجمة إلى اللغة العربية.

تردد قناة الفجر الجزائرية نايل سات

يمكنك متابعة الحلقة الجديدة من مسلسل صلاح الدين الأيوبي مترجمة إلى اللغة العربية، بتنزيل القناة كما في المعلومات التالية:-

القمر الصناعي الحديث النايل سات.

ترددها الجديد 12034.

بينما استقطابها يكون عمودي.

معامل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ للقناة ” ¾”.

تردد قناة الفجر الجزائرية العرب سات

ولقناة الفجر الجزائرية تردد أخر على القمر الصناعي، يسهل القيام بالتعرف عليه كما في البيانات الأتية:-

قمر صناعي أخر العرب سات.

ترددها الثاني 11034.

استقطاب القناة يكون عمودي.

معامل الترميز للقناة 27500.

معامل تصحيح الخطأ للقناة “5/6”.

خطوات تثبيت قناة الفجر الجزائرية

وتتمثل أبرز الخطوات التي من خلالها ستتمكن من تثبيت قناة الفجر الجزائرية، حتى تتمكن من مشاهدة مسلسل صلاح الدين الأيوبي اليوم الثلاثاء مترجمة للغة العربية، بناءً على الأتي:-