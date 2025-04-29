مسلسل قيامة عثمان الحلقة 190 على تردد ATV التركية والفجر الجزائرية الجديد الان

يبحث متابعي مسلسل قيامة عثمان عيل الترددات الجديدة التي من خلالها يتم بث القنوات التي تعمل علي إذاعة هذا المسلسل،حيث حاز المسلسل بنجاح باهر من قبل العديد من المواطنين حول أنحاء الوطن العربي وخاصة للمشاهدين الذين يريدون معرفة الأحداث التاريخية التي كانت تحدث في هذا العصر والفتوحات الإسلامية علي يد القائد صلاح الدين الأيوبي واستطاعته في مواجهة الصليبين، يتاح للجميع تحميل ترددات القنوات الناقلة علي التلفاز وسماع جميع حلقات المسلسل والاستمتاع بالمحتوي الذي يتم تقديمه، كل ذلك سنسرده لكم من خلال هذا السياق في السطور الآتية.

مواعيد بث حلقات مسلسل المؤسس عثمان، القنوات الناقلة له

شهدت المواقع الإلكترونية الكثير من التساؤلات من قبل متابعي هذا المسلسل التاريخي حول معرفة المواعيد الرسمية التي يتمبثها وايضا القنوات الناقلة من عبر هذة السطور التالية سنوضح لكم التفاصيل اللازمة والتي تتمثل في:

يتم بث مسلسل قيامة عثمان يوم الثلاثاء من كل أسبوع في تمام الساعة 9 مساءا علي قناة الفجر الجزائرية.

كما يتم بث المسلسل عبر شاشات ATV التركية في تمام الساعة 8 مساءا بتوقيت تركيا الأربعاء من كل أسبوع.

تردد قناة ATV التركية عبر القمر الصناعي النايل سات HD

يمكنكم استقبال تردد قناة ATV عبر البيانات التالية:

التردد الخاص بالقناة: 10796..

من خلال الاستقطاب: أفقي.

عبر ترميز:27500 .

معدل تصحيح الخطأ الخاص بالقناة: 6/5.

تردد الفجر الجزائرية عبر النايل سات

تعد قناة الفجر الجزائرية من ابرز القنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان من خلال البيانات التاليةيمنكم تحميلها علي التلفاز: