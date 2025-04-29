“هنا” رابط كشوفات أسماء المشمولين في دعم الرعاية الاجتماعية الوجبة الجديدة فور ظهورها

يرغب العديد من المواطنين في الدولة العراقية من معرفة كشوفات المشمولين في الوجبة الجديدة من الرعاية الاجتماعية، كونه من أبرز البرامج الداعمة لشريحة كبيرة من المواطنين في دولة العراق، حتى أنه يوفر دعم مادي ملائم في ظل الأوضاع الاقتصادية التي يمر بها العالم، ناهيك عن إمكانية التعرف على الإجراءات التي من خلالها تمكنك من تنزيل كشوفات الوجبة الجديدة من الرعاية الاجتماعية، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

كشوفات أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

لكي يسهل عليك القيام باستخراج كشوفات أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية داخل دولة العراق الوجبة الجديدة، وفقًا للخطوات التي تتمثل في التالي:-

قم بالإنتقال إلى منصة مظلتي الإلكترونية.

ثم قم بتسجيل الدخول إلى صفحة خدمات المنصة.

مع اختيار الوجبة التي عليها الدور فيما بعد.

بحيث يسهل قيامك بتحديد الوجبة المقيم بها المواطن.

إدخال بيانات الشخصي المستفيد.

مع النقر على زر “بحث”.

حتى تتأهل بعدها من معرفة كافة التفاصيل الخاصة بالمشمولين ضمن الوجبة الجديدة.

ما هي شروط الرعاية الاجتماعية في العراق؟

وأقرت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بعض الشروط الهامة لكي يتم التقديم في الرعاية الاجتماعية داخل دولة العراق، بناءً على ما يأتي:-