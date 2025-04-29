تردد الفجر الجزائرية.. ثبتها على جهازك وتــابع محمد الفاتح وصلاح الدين وقيامة عثمان

ارتفعت مؤشرات البحث في الساعات الأخيرة حول معرفة الترددات الجديدة بقناة الفجر الجزائرية تعد هذه القناة واحدة من افضل القنوات الناقلة بمسلسل المؤسس عثمان، يعتبر هذا المسلسل واحد من ابرز المسلسلات التركية التي نالت إعجاب الكثير من محبي الدراما التاريخية، حيث يتم بث أحداث الدولة العثمانية والبطولات التي خاضها عثمان بن أرطغرل خلال هذه الفترة، أخيرا بعد ترويج الإعلانات حول مشاهد الحلقة القادمة من أحداث مشوقه ومشاهد مروعه استطاعت أن تجذب العديد من المشاهدين بالبحث حول معرفة القنوات والترددات الناقلة، علما بأنة من خلال هذا الموضوع سنوضح لكم كافة التفاصيل.

تردد قناة الفجر الجزائرية عبر النايل سات HD

من خلال الترددات الجديدة بقناة الفجر الجزائرية والتي يتم بثها عبر القمر الصناعي النايل سات يتم بث مسلس لقيامة عثمان حيث تتمثل بيانات التردد في التالي:

تم تعديل تردد القناة إلي: 12034.

من خلال معامل الاستقطاب: أفقي.

عبر مؤشر الترميز: 27500.

معدل تصويب الخطأ الخاص بالقناة: 6/5.

تردد الفجر الجزائرية علي القمر الصناعي العرب سات

التردد الخاص بالقناة: 11034.

من خلال معامل تصويب الخطأ التالي: 4/3.

علي معدل ترميز:27500.

الاستقطاب الخاص بالقناة: عمودي.

استقبال قناة الفجر الجزائرية علي التلفاز

أولا: انقر علي قائمة الإعدادات من الريموت كنترول الخاص بجهاز الريسيفر.

ثانيا: قم بالضغط علي التثبيت اليدوي.

ثالثا:قم بتحديد القمر الصناعي المسؤول علي بث تردد القناة.

رابعا: اكتب التردد، الاستقطاب، الترميز، تصحيح الخطأ.

أخيرا:انقر علي زر التنزيل، ثم اضغط علي أيقونة Save.

مواقيت بث مسلسل المؤسس عثمان عبر قناة الفجر الجزائرية