بجودة هائلة.. مسلسل السلطان محمد الفاتح الحلقة 44 أحداث مثيرة الان

حاز مسلسل السلطان محمد الفاتح على شعبية كبيرة، كونه من أبرز وأهم الأعمال الدرامية المختلفة التي خطفت أنظار ملايين المتابعين، فيما أن المسلسل تُسلط الضوء على شخصية قيادية حكمية تمكن من فتح العديد من البلدان الصليبية وكانت على رأسها فتح القسطنطينية، بالإضافة إلى التطورات التي حدثت في أخر حلقة ومع الإعلانات الترويجية للحلقة 44 التي سيتم بثها اليوم، وسنتعرف معًا على موعد عرض المسلسل وتردد قناة الفجر الجزائرية الناقلة للمسلسل باللغة العربية.

موعد عرض مسلسل السلطان محمد الفاتح

يمكنك متابعة مسلسل السلطان محمد الفاتح الجزء الثاني أسبوعيًا بجودة عالية وإشارة قوية، وفقًا لما يأتي:-

عرض حلقات مسلسل السلطان محمد الفاتح يوم الثلاثاء باللغة التركية مساء اليوم الساعة الثامنة.

ناهيك عن إعادة حلقات مسلسل السلطان محمد الفاتح غدًا الأربعاء باللغة العربية في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

حتى أن الحلقات يتم بثها على مختلف القنوات الفضائية التي من بينها الفجر الجزائرية الناقلة للمسلسل باللغة العربية.

تردد قناة الفجر الجزائرية على نايل سات

جاءت أبرز المعلومات الخاصة بالتعرف على التردد الحديث لقناة الفجر الجزائرية، بناءً على ما يلي:-

قمر صناعي حديث النايل سات.

ترددها الجديد يكون 12034.

بينما استقطاب القناة عمودي.

معامل الترميز للقناة 27500.

معامل تصحيح الخطأ للقناة “3/4”.

نزل تردد الفجر الجزائرية العرب سات

ولقناة الفجر الجزائرية تردد أخر على العرب سات، يسهل القيام بالتعرف عليه كما يأتي:-