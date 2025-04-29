خلال ساعات..صرف رواتب المتقاعدين مايو 2025 العراق ورابط الإستعلام

صرحت وزارة المالية الحكومية بأنه يتم صرف رواتب المتقاعدين بالعراق بداية من 1 في كل شهر ميلادي حيث انه يتم أتاحت جميع الرواتب عبر منافذ صرف الرواتب المحددة من قبل الحكومة، إلا في حالة اذا تزامن يوم صرف الرواتب مع عطلة رسمية فسيتم تأجيلها في اليوم التالي علي الفور، عبر هذا الموضوع سنسرد لكم جميع التفاصيل التي تتعلق به من خطوات الاستعلام علي رواتب المتقاعدين بشهر مايو 2025 تابعونا.

الاستعلام علي رواتب المتقاعدين بالعراق 2025

قدمت وزارة المالية خطوات الاستعلام علي رواتب المتقاعدين بالعراق وذلك من اجل معرفة موعد الصرف المحدد من خلال اتباع الخطوات الإلكترونية التالية والتي تتمثل في:

الخطوة الأولي: الدخول إلي موقع وزارة المالية العراقية الإلكتروني.

الخطوة الثانية: انقر علي أيقونة الخدمات الإلكترونية.

الخطوة الثالثة: قم بالنقر علي تحديد خدمة الاستعلام علي رواتب المتقاعدين.

الخطوة الرابعة: يتطلب منك تسجيل الدخول من خلال اسم المستخدم، كلمة المرور.

الخطوة الخامسة: إدخال جميع البيانات الشخصية.

الخطوة السادسة: اضغط علي خانة الاستعلام.

في النهاية: يتم إظهار قيمة راتب المتقاعد،مع تحديد موعد الصرف الخاص به.

شروط الحصول علي رواتب المتقاعدين بالعراق 2025

عدة شروط أساسية يجب أن تنطبق علي جميع المواطنين بالعراق وذلك من اجل الحصول علي رواتب المتقاعدين والتي تتمثل في:

أولا: يشترط أن يكون المواطن عراقي الجنسية، مقيم به إقامة دائمة.

ثانيا: ينبغي علي المواطن أن يتجاوز عمر 60 عام، في حالات استثنائية بالعمر أن لا يتجاوز 55 سنه.

ثالثا: أن يكون الموظف قد أدي مدة في جهة العمل التابع لها لا تقل علي 20 سنه.

رابعا:سداد جميع الرسوم المالية والاشتراكات التأمينية.

متى تنزل الزيادة الجديدة على رواتب المتقاعدين؟

ووفقًا للبيانات الصادرة من قبل الحكومة العراقية، فإن الزيادة الجديدة المتوقع صدورها حديثًا، ستكون مع نهاية العام الجاري، ناهيك عن أنه في الوقت الحالي لا توجد أي زيادات على رواتب المتقاعدين سوى ما تم العمل بها منذ شهر نوفمبر الماضي بقرار من مجلس الوزراء العراقي.