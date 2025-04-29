أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء 29-4-2025

تباينت أسعار الخضروات والفاكهة مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 29 من شهر أبريل 2025 داخل مختلف المحلات التجارية، نظير التقلبات الكبيرة التي حدثت في سوق العبور على مدار الفترة الماضية، ناهيك عن أن الأسعار زادت عن الشهر الماضي بقيمة تراوحت من جنيهين إلى 5 جنيه على الكيلو الواحد من الفاكهة أو الخضار، وسنتعرف معًا على أخر تحديثات تمت على أسعار الخضروات خلال السطور التالية.

أسعار الخضروات اليوم الثلاثاء

وعن التحديثات الأخيرة التي تمت على أسعرا الخضروات في مختلف المحلات التجارية، وفقًا لما نص على النحو الأتي:-

وصل سعر كيلو الطماطم إلى 10 جنيه للكيلو الواحد.

فيما سجل سعر البصل البيض نحو 7.5 جنيه.

أما عن البصل الأحمر سجل قرابة الـ 8 جنيهات.

نظير سعر كيلو الكوسة اليوم وصل إلى 8 جنيهات.

بالإضافة إلى سعر الجزر بدون عروض بلغ نحو 5 جنيهات.

ناهيك عن وصول سعر الفاصوليا لـ 22 جنيهًا.

أما عن الفلفل الرومي البلدي بلغ نحو 15 جنيهًا للكيلو الواحد.

أسعار الفاكهة اليوم

أما عن التحديثات التي تمت على أسعار الفاكهة في كافة المحلات المعنية بالبيع أو الشراء، فجاءت كما يلي:-