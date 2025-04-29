سعر اليورو أمام الجنيه في البنوك اليوم الثلاثاء 29-4-2025

شهد سعر اليورو حالة من التباين أمام الجنيه في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 29 من شهر أبريل 2025 بمختلف البنوك الحكومية والخاصة، نظير أن ذلك يأتي تزامنًا مع الإضطراب الكبير التي تشهده المشغولات الذهبية في السوق المحلي، وعليه أصبح من السهل إمكانية التعرف على سعر اليورو مع أخر تحديث له خلال السطور التالية.

سعر اليورو أمام الجنيه اليوم

أما عن التحديثات التي تمت على أسعار اليورو أمام الجنيه في البنوك العاملة بالدولة، وفقًا لما يأتي:-

وصل سعر اليورو أمام الجنيه في البنك المركزي إلى 57.59 جنيه شراء، وللبيع 57.71 جنيه.

كما سجل سعر اليورو أمام الجنيه في البنك الأهلي نحو 57.76 جنيه للشراء، وبيع 58.11 جنيه.

أما بالنسبة لسعر اليورو أمام الجنيه في بنك مصر بلغ نحو 57.76 جنيه شراء، وللبيع 58.11 جنيه.

تحديث سعر اليورو في باقي البنوك

وعن التحديثات التي تمت مؤخرًا على سعر اليورو أمام الجنيه في باقي البنوك العاملة بالدولة، فجاءت كما يلي:-