نتيجة الشهادة السودانية 2025.. رابط استخراج نتائج الثانوية العامة في السودان

يترقب طلاب المرحلة الثانوية بالسودان موعد ظهور النتيجة مع حالة من القلق والخوف هم وأولياء الأمور، لذا كشفت وزارة التربية والتعليم بالسودان علي انه جاري العمل من انتهاء تصحيح أوراق الأسئلة والإجابات الخاصة بالطلاب ورصد الدرجات وعلية فسيتم الإعلان علي النتائج خلال الأيام القليلة القادمة عبر المؤتمر الصحفي، أضافت الوزارة بأنه ينبغي علي الطلاب أن يتحلوا بالهدوء والانتظار لحين الإعلان عنه رسميا، أضافت أيضا إلي أهمية هذه المرحلة الدراسية التي من خلالها يتم تحديد مستقبل الطلاب الأكاديمي، عبر السطور القادمة سنسرد لكم خطوات الاستعلام علي نتيجة الشهادة السودانية 2023 _2024 إليكم التفاصيل.

طريقة الاستعلام علي نتائج الشهادة السودانية 2025

أكدت وزارة التربية والتعليم السودانية علي أن أعمال التصحيح والمراجعه تم الإنتهاء منها، وسيتم الإعلان عن النتائج بشكل رسمي عبر الموقع الإلكتروني بالوزارة من خلال اتباع الخطوات التالية:

في بداية الآمر: الدخول علي موقع وزارة التربية والتعليم السودانية الإلكتروني.

ثم بالنقر علي أيقونة نتائج الشهادة الثانوية.

يتطلب إدخال الرقم الوطني للطالب، أو رقم الجلوس.

قم بتحديد سنه الامتحان.

انقر علي عرض النتيجة.

طريقة للاستعلام علي نتائج الشهادة السودانية 2025

يمكنكم ايضا الاطلاع علي نتائج الشهادة السودانية عبر الرسائل النصية SMS من خلال ارسال رقم جلوس الطالب عبر الارقام التالية: