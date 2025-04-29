مسلسل محمد الفاتح الحلقة 44.. تعيين الصدر الأعظم وبناء أكبر مسجد في القسطنطينية

تعرض الحلقة 44 من الجزء الثاني لمسلسل محمد الفاتح “سلطان الفتوحات” اليوم الثلاثاء، على العديد من القنوات الفضائية المختلفة، التي تُذيع المسلسل، وذلك بنسختها التركية على قناة TRT 1 التركي، حتى الحلقة تأتي مليئة بالأحداث الدرامية المشوقة التي تعتبر أبرزها التخطيط لإقامة أكبر مسجد في مدينة القسطنطينية، بالإضافة إلى تعيين الصدر الأعظم الجديد والكشف عن مصير الجاندرالي، وغيرها من الأحداث الأخرى التي تُنقل في الحلقة الجديدة من المسلسل.

أحداث مسلسل السلطان محمد الفاتح الحلقة 44

بعد أن تم فتح القسطنطينية بجهود جبارة من قبل جيش السلطان محمد الفاتح، قُضى السلطان على أخوه أورهان بعد الكشف عن مخبئة من قبل أورناس، ناهيك عن مواجهة السلطان للصدر الأعظم الحالي، إلا أن الجاندرالي ليس سهلاً للغاية فيحك بعض الخطط الجهنمية مع السيد يعقوب، وعليه فإن السلطان سيُفاجئ الجميع بالصدر الأعظم الجديد بعد إخلاء منصب الجاندرالي لهذا المنصب الثقيل.

موعد بث مسلسل السلطان محمد الفاتح الحلقة 44 الجزء الثاني

يتم عرض مسلسل السلطان محمد الفاتح يوم الثلاثاء من كل أسبوع في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت تركيا، ناهيك عن إعادة الحلقات مترجمة إلى اللغة العربية يوم الأربعاء من كل أسبوع في تمام الساعة التاسعة على قناة الفجر الجزائرية، بالإضافة إلى أن الحلقات تأتي بجودة عالية وإشارة قوية يمكنك متابعتها كذلك على منصات التواصل الاجتماعي مثل قصة عشق وموقع بلاي نور، وغيرها من المنصات الأخرى المتخصصة في نقل الحلقات الخاصة بالسلطان محمد الفاتح أول بأول.