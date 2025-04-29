epedu.gov.iq نتائج السادس الاعدادي الدور الثاني 2025 عموم محافظات العراق

أعلنت وزارة التربية العراقية، عن مواعيد امتحانات نهاية السنة الدراسية لعام 2025، مؤكدة أن ذلك يتضمن جميع المراحل الدراسية الابتدائية والإعدادية والمتوسطة، فضلاً عن أن مواعيد الامتحانات جاء بعد اجتماع بين قيادات وزارة التربية في العراق، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

مواعيد امتحانات السادس الإعدادي في محافظات العراق

ووفقًا لما أقرته وزارة التربية العراقية، فإن امتحانات السادس الإعدادي ومختلف المراحل الدراسية في العراق، فجاءت كما نص على النحو الأتي:-

جميع المراحل الابتدائية تبدأ الامتحانات فيها من يوم السبت الموافق 3 مايو 2025.

فيما أن الأول والثاني المتوسط تبدأ الامتحانات فيه من يوم الخميس 8 مايو 2025.

حتى أن المرحلة الإعدادية الامتحانات تكون يوم الخميس وتستمر إلى يوم 18 مايو 2025.

خطوات الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي الدور الثاني 2025

ويتم الكشف عن نتائج السادس الاعدادي الدور الثاني في عموم محافظات العراق، بعد مراجعة وتصحيح دقيق من قبل الوزارة، ويكون ذلك بعد الاستعداد لعقد هذه الامتحانات في مختلف دولة العراق، ويمكنك الاستعلام عن النتائج بناءً على الخطوات المتمثلة في التالي:-