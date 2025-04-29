ثبت تردد SSC السعودية الجديد 2025 وتابع جميع البطولات الان

قناة SSC الرياضية واحد من ابرز القنوات التي تبث الكثير من المباريات الرياضية والبطولات من خلال استخدام جودة عالية وتغطية شاملة لجميع المباريات، يتاح لجميع متابعي هذه القناة بتحميل الترددات الجديدة الخاصة بالقناة،بالاضافة إلي أن هذه القناة تمتلك حقوق بث جميع البطولات السعودية وأيضا بطولات ومنافسات محلية وقارية، من خلال هذا السياق سنسرد لكم الترددات الجديدة بالقناة بجودة HD علي شاشات التلفاز تابعونا.

تردد قناة SSC SPOrts علي النايلسات

التردد الخاص بالقناة: 12523.

مؤشر الاستقطاب: أفقي.

معدل التصحيح: 6/5.

معامل الترميز:27500.

التردد الجديد بقناة SSC SPOrtS علي العرب سات بجودة HD

تم تعديل تردد القناة: 12380.

عبر الاستقطاب: رأسي.

من خلال معامل الترميز: 27500.

علي معدل تصويب الخطأ: 6/5.

نزلها الآن… كيفية استقبال ترددات قناة SSC SPorts عبر جهاز التلفاز

من اجل تحميل الترددات الجديدة بقناة SSC الرياضية لسماع جميع المباريات التي يتم البث من خلالها دون الحاجة لمشاهدتها عبر المنصات الإلكترونية ودفع رسوم مالي يمكنكم تنزيلها علي قائمة القنوات المحفوظة علي شاشات التلفاز من خلال اتباع الخطوات التالية: