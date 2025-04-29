mof.gov.iq الاستعلام عن رواتب المتقاعدين مايو في العراق 2025 وموعد الصرف

أطلقت وزارة المالية العراقية، العديد من الخدمات الإلكترونية التي يحتاج إليها المواطنين بشكل كبير، ومن بينها إمكانية الاستعلام عن رواتب المتقاعدين، كونها من أكثر المواضيع بحثًا في الوقت الحالي، حتى أن الخدمة متوفرة إلكترونيًا دون الحاجة إلى زيارة أي مكان داخل الدولة العراقية، بالإضافة إلى إمكانية التعرف على الإجراءات التي من خلالها يتم معرفة قيمة الراتب، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

الاستعلام عن رواتب المتقاعدين شهر مايو 2025

هناك مجموعة من الخطوات الهامة لكي يتم الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق لشهر مايو 2025، وفقًا لما يلي:-

قم بزيارة موقع وزارة المالية العراقية في بداية الأمر.

ثم قم بتسجيل الدخول إلى صفحة الخدمات.

ليتم اختيار خدمة “الاستعلام عن الرواتب”.

مع تحديد الشهر الجديد التي عليه الدور.

بحيث تتمكن من إدخال بيانات المتقاعد والرقم الوطني.

النقر في النهاية على أيقونة “بحث”.

حتى يتم استخراج كافة التفاصيل الخاصة بقيمة الراتب في العراق.

موعد صرف رواتب المتقاعدين بالعراق

وأكدت وزارة المالية العراقية، أن صرف رواتب المتقاعدين في العراق يوافق يوم 1 من كل شهر ميلادي ما لم يكون إجازة أو عُطلة رسمية، بالإضافة إلى أن التوقعات بأن يتم صرف الشهر الجديد يوم الخميس المقبل الموافق 1 مايو 2025 بما يتضمن ذلك رواتب المتقاعدين المشتركين في هيئة التقاعد الوطنية، وكذلك المتقاعدين المضمونين، حتى يتمكنوا من الحصول على رواتبهم دون مواجهة أي مشكلة بالعراق، وذلك دون أي زيادات جديدة في الرواتب عن الشهر الجديد.