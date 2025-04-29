“حدث بطاقتك” كيفية تجديد البطاقة التموينية في العراق 2025 والمستندات اللازمة

أتاحت وزارة التجارة العراقية، إمكانية تجديد البطاقة التموينية أمام كافة المواطنين المستفيدين، حتى أن هذه البطاقة تُساهم في توفير الدعم المادي والعيني التي يحتاج إليه المواطن، بالإضافة إلى إمكانية الحصول على السلع التموينية المدعومة من قبل الحكومة العراقية، حتى أن ذلك يكون بشكل شهري دون توقف، وسنتعرف معًا على التفاصيل الخاصة بتجديد البطاقة التموينية بالعراق خلال السطور التالية.

خطوات تجديد البطاقة التموينية بالعراق

وجاءت أبرز الخطوات المعنية بتجديد البطاقة التموينية في دولة العراق، وذلك بعد إتاحتها من قبل وزارة التجارة العراقية، وفقًا لما يلي:-

قم بالذهاب إلى منصة أور الإلكترونية، أو زيارة موقع البطاقة التموينية.

مع تسجيل الدخول إلى صفحة خدمات المنصة.

ليسهل قيامك باختيار خدمة تجديد البطاقة التموينية.

ويتطلب منك إدخال رقم الهاتف الخاص برب الأسرة.

مع إدخال رمز الدولة.

ملء استمارة طلب التجديد بجميع البيانات الخاصة بالمواطن العراقي المتقدم.

رفع المستندات المطلوبة والسارية لطلب التجديد.

التأكيد على صحة المعلومات التي قمت بإدخالها.

النقر في النهاية على زر “تأكيد”.

ما هي مستندات البطاقة التموينية في العراق؟

أما عن المستندات الواجب إحضارها حتى تتمكن من استخراج البطاقة التموينية داخل دولة العراق، حتى يتم استمرارية صرف السلع التموينية الأساسية بشكل شهري دون مواجهة أي مشكلة أو عقبة، وعليه فإن الوثائق جاءت كما يلي:-