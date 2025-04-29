بجودة عالية.. مسلسل السلطان محمد الفاتح الحلقة 44 الأحداث تشتعل والعدو ينتهي

مسلسل السلطان محمد الفاتح من أبرز المسلسلات التاريخية في تركيا، التي ينقل أحداث أكثر تشويقًا وإثارة عن السلطان الفاتح، التي تمكن من فتح القسطنطينية وإقامة أكبر مسجد فيها، ناهيك عن بناء أكبر مدرسة تعليمية داخل المدينة، مما عمرها بشكل كبير، ليكون هو أقوى الأعمال الإنتاجية في الفترة الحالية، بالإضافة إلى أن العديد من المتابعين يرغبون في التعرف على موعد عرض الحلقة 44 من المسلسل، والأحداث المتوقع رؤيتها في هذه الحلقة، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

موعد عرض مسلسل السلطان محمد الفاتح 44

وفقًا للإعلان الترويجي والخاص بالحلقة 44 من مسلسل السلطان محمد الفاتح، فإنه سيتم الكشف عن الخائن أورهان والقضاء عليه بشكل نهائي، مع إعلان السلطان الفاتح للصدر الأعظم، فيما يمكنك معرفة موعد بث الحلقات الجديدة كما يلي:-

يتم عرض مسلسل السلطان محمد الفاتح يوم الثلاثاء من كل أسبوع في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت تركيا.

فيما يتم إعادة الحلقات لتكون مترجمة إلى اللغة العربية على قناة الفجر الجزائرية يوم الأربعاء في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

كما يتم نقل حلقات مسلسل السلطان محمد الفاتح على منصة عشق وغيرها من المنصات الإلكترونية أول بأول.

تردد قناة TRT 1 التركية

أما عن المعلومات الخاصة بتردد قناة TRT 1 التركية، وفقًا لما نص على النحو الأتي:-

القمر الصناعي للقناة النايل سات.

التردد الخاص بالقناة 11042.

استقطابها فهو أفقي.

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ⅚

تردد قناة TRT 1

وجاءت المعلومات الخاصة بتنزيل تردد قناة TRT 1، وفقًا للأتي:-