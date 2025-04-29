كيفية الاستعلام عن معاشات شهر مايو 2025 بأخر زيادة

العديد من المواطنين يتساءلون حول موعد صرف معاشات شهر مايو المقبل 2025، حيث كشفت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية انه سيتم بدء صرف معاشات شهر مايو بداية من يوم الخميس الموافق 1 مايو 2025 من خلال البنوك وعبر المنافذ الإلكترونية، أشارت الهيئة إلي انه في حالة اذا وافق هذا اليوم إجازة رسمية فسيتم تأجيل صرفها من خلال البنوك حتي يوم الاحد الموافق 4 مايو، من خلال هذا الموضوع سنسرد لكم كيفية الاستعلام علي المعاشات،بالاضافة إلي المنافذ المتاحة لصرف المعاشات ابقوا معانا.

خطوات الاستعلام علي معاشات شهر مايو 2025

أتاحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بكيفية الاستعلام علي معاشات المواطنين من خلال اتباع هذه الخطوات والتي تتمثل في:

الخطوة الأولي: يرجي التوجه إلي الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.

الخطوة الثانية: انقر علي أيقونة الخدمات الإلكترونية.

الخطوة الثالثة: قم بإنشاء حساب من خلال إدخال اسم المستخدم، كلمة المرور.

الخطوة الرابعة: قم بتحديد النقر علي زر البحث حول خدمة الاستعلام علي معاشات.

الخطوة الخامسة: يتطلب منك إدخال البيانات الشخصية الخاصة بك، ثم قم بتحديد الشهر الذي تريد الاستعلام عنه.

الخطوة السادسة: انقر علي أيقونة الاستعلام.

في النهاية: علي الفور يتم إظهار قيمة معاش المواطن مع تحديد موعد صرف المعاش.

منافذ صرف معاشات شهر مايو2025

يمكنكم صرف معاشات شهر مايو عبر الاليات التالية: