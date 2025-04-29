تردد قناة ميكي الجديدة.. ثبت وناسة الحديث على النايل سات والعرب سات الان

تعتبر قناة وناسة وميكي من أروع القنوات الفضائية المتخصصة في نقل المحتوى الطفولي المميز للأطفال والصغار بمختلف الدول العربية، حتى أن القناة تُمكن المتابع من مشاهدة الكثير من البرامج التعليمية والترفيهية، بالإضافة إلى الأغاني والأناشيد الدينية المميزة التي يتم بثها على مدار اليوم، بما يمكنك معرفة تردد القناتين على النايل سات والعرب سات، وفقًا لما نوضحه لكم في مقال اليوم.

تردد قناة وناسة أطفال

هناك بعض البيانات التي على إثرها ستتمكن من تنزيل التردد الجديد لقناة وناسة أطفال، كما يلي:-

القمر الصناعي الحديث النايل سات.

التردد الخاص بالقناة يكون 11430.

معامل الترميز للقناة 27500.

معامل تصحيح الخطأ ⅚.

تردد قناة وناسة كيدز

ولقناة وناسة أطفال تردد أخر على العرب سات، يسهل القيام بالتعرف عليها وفقًا لما للمعلومات التالية:-

قمر صناعي ثاني العرب سات.

تردد أخر 11270.

بينما الإستقطاب يكون أفقي.

معامل تصحيح الخطأ للقناة “¾”.

تردد قناة ميكي ماوس الحديث

أما عن البيانات الخاصة بتنزيل تردد قناة ميكي الحديث، فجاءت كما يلي:-

القمر الصناعي النايل سات.

التردد الحديث يكون 11256.

استقطاب القناة أفقي.

معامل الترميز للقناة 27500.

بينما معامل تصحيح الخطأ للقناة “¾”.

تردد قناة ميكي على عرب سات

ولقناة ميكي تردد أخر على القمر الصناعي يسهل القيام بالتعرف عليه، حتى تتمكن من مشاهدة الكثير من المحتوى الطفولي المميز التي تنقله القناة على مدار الساعة، وعليه فإن المعلومات الخاصة بإستقبال القناة جاءت كما يأتي:-