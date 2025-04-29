أخر تحديث لـ سعر الذهب اليوم بتاريخ 29 من أبريل 2025 .. تراجع طفيف لعيار 21

سعر الذهب اليوم في جمهورية مصر العربية من الموضوعات التي تزايد عليا البحث من قبل المستثمرين والمقبلين على الزواج كذلك للراغبين في الأدخار عن طريق الذهب حيث يعتبر معدن الذهب من المعادن الثمينة التي تحافظ على قيمتها السوقية مهما ارتفعت الأسعار في السوق لذلك سوف نوضح لكم أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 29 أبريل لعام 2025 في تعاملات اليوم داخل الأسواق المصرية.

سعر الذهب اليوم

يريد الكثير متابعة سعر الذهب بشكل دائم لذلك سوف نوضح لكم أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 29 أبريل 2025 كما يلي بكل التفاصيل:

لقد استقر سعر الذهب في السوق المصرية اليوم وذلك لآخر التحديثات الصادرة في بداية التعاملات اليومية حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 5,440 جنيه للشراء و5,469 جنيه للبيع.

أما الذهب عيار 21 وهو الأكثر تداول في السوق المحلية فقد سجل 4,760 جنيه للشراء و4,785 جنيه للبيع.

كما في حين بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 حوالي 4,080 جنيه للشراء و4,102 جنيه للبيع.

سجل الذهب عيار 14 سعر قدره 3,173.33 جنيه للشراء و3,190 جنيه للبيع.

أما سعر الجنيه الذهب الذي يزن 8 جرامات من عيار 21 فقد بلغ 38,080 جنيه للشراء و38,280 جنيه للبيع.

كما الأسعار تختلف من محل صاغة إلى آخر بسبب تفاوت المصنعية والضريبة والدمغة المضافة على المشغولات الذهبية.

أسباب تغير سعر الذهب في مصر

يرجع السبب الرئيسي هو تغير سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية كما اختلاف سعر الذهب بسبب العرض والطلب حيث كلما زاد الطلب على الذهب كلما زاد سعره في الأسواق.