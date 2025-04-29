أخر تحديث لـ سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية بتاريخ 29 من ابريل 2025

سعر الدولار اليوم من الأمور التي تزايد عليا البحث من قبل المواطنين والمقيمين في العالم العربي حيث هناك العديد من المستثمرين وأصحاب المصانع والشركات يريدوا التعرف على سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات اليومية لذلك سوف نوضح لكم سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الثلاثاء 29 أبريل 2025.

سعر الدولار اليوم

يريد الكثير من متابعي تحركات سعر الدولار بسبب الاستثمار أو شراء الدولار للاستيراد من الخارج أو المغتربين في مختلف البلاد لذلك سوف نوضح لكم أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 29 أبريل 2025 في البنوك المصرية كما يلي:

سجل مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر لشراء الدولار بقيمة 50.91 جنيه بينما بلغ سعر البيع 51.01 جنيه.

جاء سعر الدولار في بنك نكست عند 50.90 جنيه للشراء و51.00 جنيه للبيع.

أما في بنك الإسكندرية فقد استقر سعر الشراء عند 50.78 جنيه وسعر البيع عند 50.88 جنيه.

كما سجل البنك الأهلي المصري نفس أسعار بنك الإسكندرية حيث بلغ سعر الشراء 50.78 جنيه وسعر البيع 50.88 جنيه.

كذلك في بنك مصر بلغ سعر شراء الدولار 50.78 جنيه وسعر البيع 50.88 جنيه.

كذلك سجل البنك التجاري الدولي (CIB) سعر شراء 50.78 جنيه وسعر بيع 50.88 جنيه.

كما قدم بنك القاهرة سعر شراء 50.78 جنيه وسعر بيع 50.88 جنيه.

أما في بنك فيصل الإسلامي فكانت الأسعار 50.78 جنيه للشراء و50.88 جنيه للبيع.

كذلك سجل بنك قناة السويس سعر شراء 50.77 جنيه وسعر بيع 50.87 جنيه.

كما بلغ سعر الدولار في المصرف العربي الدولي (AIB) نحو 50.77 جنيه للشراء و50.87 جنيه للبيع.

سجل المصرف المتحد نفس الأسعار عند 50.77 جنيه للشراء و50.87 جنيه للبيع.

كذلك سجل البنك العربي الأفريقي الدولي سعر شراء 50.77 جنيه وسعر بيع 50.87 جنيه.

كما في البنك الأهلي الكويتي بلغ سعر الشراء 50.75 جنيه وسعر البيع 50.81 جنيه، وهو أقل سعر بيع متاح اليوم.

سجل بنك البركة سعر شراء 50.75 جنيه وسعر بيع 50.85 جنيه.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي

لقد حدد البنك المركزي المصري سعر الدولار عند 50.7483 جنيه للشراء و50.8767 جنيه للبيع كما جاء أعلى سعر شراء في مصرف أبوظبي الإسلامي 50.91 جنيه وأقل سعر بيع في البنك الأهلي الكويتي 50.81 جنيه حيث يعتبر متوسط الأسعار من 50.78 إلى 50.88 جنيه.