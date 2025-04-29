خطوات فتح حساب داخل بنك الخرطوم للمقيميمن والمغتربين من البيت

يرغب العديد من المواطنين في دولة السودان، من القيام بفتح حساب جديد داخل بنك الخرطوم كونه من أهم البنوك التي تُساهم في تلبية احتياجات العملاء المصرفية، حتى أن البنك يمكن العميل في فتح حساب دون الحاجة إلى زيارة الفرع، لتكون من أبرز الخدمات التي تم إطلاقها حديثًا، وسنتعرف معًا على التفاصيل المعنية بطلب فتح الحساب داخل البنك خلال السطور التالية.

فتح حساب داخل بنك الخرطوم

هناك بعض الخطوات لكي يتم فتح حساب جديد داخل بنك الخرطوم أمام العملاء سواء المقيمين أو المغتربين، وفقًا لما يأتي:-

قم بزيارة موقع بنك الخرطوم الرسمي في البداية.

ثم قم بتسجيل الدخول إلى صفحة خدمات البنك.

ليتم عندها النقر على”إنشاء حساب جديد”.

بعد ذلك ستتمكن من إدخال كافة المعلومات الشخصية الخاصة بالعميل.

القيام برفع الوثائق المطلوبة والسارية.

التأكيد على صحة البيانات والمستندات التي قمت بإدخالها.

النقر على أيقونة “إرسال”.

حتى تتلقى رسالة نصية بنجاح فتح حساب جديد داخل البنك.

شروط فتح حساب داخل بنك الخرطوم

أما عن الشروط التي وضعها بنك الخرطوم من أجل القيام بفتح حساب داخل بنك الخرطوم، فنصت على النحو الأتي:-