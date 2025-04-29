انهيار ملحوظ في سعر الدولار في السوق السوداء بتاريخ اليوم 29 من أبريل 2025

يبحث الكثير من المواطنين والمقيمين في العالم العربي على سعر الدولار في السوق السوداء من أجل الاستثمار كما هناك العديد الشركات التي تحتاج الدولار في الاستيراد والتصدير حيث يعبر سعر الدولار في السوق السوداء عن مؤشرات غير رسمية لحركة سوق العملات في مصر كما يعتمد بشكل كبير جداً على العرض والطلب في الشرق بعيد عن الرقابة الحكومية المعلنة من البنك المركزي أو التعاملات البنكية المصرية.

سعر الدولار في السوق السوداء

في بداية الأمر يرغب الكثير من المصريين وأصحاب المصانع والشركات التي تعمد على الدولار في الاستيراد من الخارج معرفة كل يوم أسعار الدولار في البنوك حيث كان سعر الدولار اليوم الثلاثاء 29 أبريل 2025 في البنوك المصرية كما يلي:

لقد تراوح سعر الشراء ما بين 50.70 جنيه حتى 51.00 جنيه.

بينما سجل سعر البيع ما بين 50.80 جنيه حتى 51.10 جنيه.

حيث سعر الدولار في البنك الأهلي المصري بلغ سعر الشراء نحو 50.78 جنيه وسعر البيع حوالي 50.88 جنيه.

سعر الدولار بالبنك المركزي المصري بحسب آخر تحديث سجل الدولار للشراء 50.76 جنيه وللبيع 50.86 جنيه.

كما سعر الدولار في السوق السوداء مقابل الجنيه المصري في بداية تعاملات اليوم بين 51.06 جنيه و51.68 جنيه على حسب اختلاف المحافظة أو التاجر.

أسباب تغيّر سعر الدولار في السوق السوداء