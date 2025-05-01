خطوات سهلة لـ فتح حساب في بنك الخرطوم أونلاين وشروط التقديم اللازمة 2025 “قدم الآن يا زول”

يقدم بنك الخرطوم في السودان مجموعة متنوعة من الخدمات المصرفية المتطورة التي تلبي احتياجات العملاء، ومن أبرز هذه الخدمات إمكانية فتح حساب بنكي عبر الإنترنت بسهولة وسرعة، حيث يتيح البنك فتح حساب جاري أو حساب توفير وفق شروط محددة ومتطلبات ضرورية، مما يجعل هذه الخدمة مثالية للمواطنين والمقيمين الراغبين في إدارة أموالهم بكل يسر وأمان.

شروط فتح حساب في بنك الخرطوم

للاستفادة من ميزة فتح الحساب البنكي في بنك الخرطوم عبر الإنترنت، يجب الالتزام بمجموعة من الشروط المهمة، حيث يشترط أن يكون عمر المتقدم 18 عامًا على الأقل، كما يجب أن يكون المتقدم سوداني الجنسية ويمتلك بطاقة هوية وطنية سارية المفعول أو جواز سفر صالح، بالإضافة إلى ضرورة وجود بريد إلكتروني مفعل لسهولة التواصل، كما يتطلب فتح الحساب إيداع مبلغ لا يقل عن 10,000 جنيه سوداني لتغطية الرسوم والدمغات، ويُشترط كذلك عدم وجود حساب سابق للمتقدم في بنك الخرطوم.

المستندات المطلوبة لفتح حساب في بنك الخرطوم

لتسهيل عملية فتح الحساب البنكي في بنك الخرطوم، يجب تقديم مجموعة من الوثائق الأساسية، حيث تشمل نسخة واضحة من البطاقة القومية أو جواز السفر، بالإضافة إلى تقديم ثلاثة توقيعات شخصية بخط اليد، كما يُطلب إثبات الدخل أو وثائق تثبت المهنة في حالة فتح حساب جاري، وأيضًا توفير بيانات شخصين معارف يمكن الرجوع إليهما، مع التأكد من صحة جميع المستندات لضمان قبول الطلب.

خطوات فتح حساب بنكي أون لاين عبر بنك الخرطوم

لإتمام عملية فتح الحساب البنكي بنجاح عبر الإنترنت، يجب اتباع الخطوات التالية: