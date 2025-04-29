وزارة الإسكان تكشف عن شروط الحصول على الدعم السكني بعد التحديث 1446

تسعى المملكة العربية السعودية باستمرار لتوفير حياة كريمة للمواطنين من خلال مجموعة من البرامج التي تدعم جودة الحياة، ويأتي برنامج الدعم السكني بعد التحديث كأحد أبرز هذه المبادرات، حيث يعمل على تسهيل حصول الأسر السعودية على مسكن ملائم بتكاليف مناسبة، مستهدفًا تلبية احتياجاتهم السكنية المتنوعة، مع تركيز خاص على المرونة والشفافية في الإجراءات.

شروط الحصول على الدعم السكني بعد التحديث

للاستفادة من برنامج الدعم السكني بعد التحديث، يجب أن تتوفر مجموعة من الشروط التي تضمن استحقاق المتقدم للدعم، وتشمل هذه الشروط:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 25 عامًا.

عدم امتلاك المتقدم أو أفراد أسرته لمسكن ملائم.

عدم استفادة الأسرة مسبقًا من برامج الدعم السكني.

أن يكون المتقدم مقيمًا بشكل دائم داخل المملكة.

طريقة التسجيل في الدعم السكني بعد التحديث

تشمل عملية التسجيل في برنامج الدعم السكني بعد التحديث خطوات إلكترونية ميسرة، حيث يمكن للراغبين التسجيل عبر منصة سكني باتباع الخطوات التالية:

زيارة الموقع الرسمي لمنصة سكني أو وزارة الإسكان السعودية.

النقر على خيار “تسجيل الدعم السكني”.

التحقق من الأهلية للاستحقاق عبر إدخال البيانات الشخصية.

تعبئة المعلومات المطلوبة بدقة.

اختيار الوحدة السكنية المناسبة من بين الخيارات المتوفرة.

إتمام عملية الحجز للوحدة السكنية.

موعد صرف الدعم السكني

يُذكر أن صرف الدعم السكني يتم في اليوم 24 من كل شهر ميلادي، ويمكن للمستفيدين التواصل مع خدمة العملاء عبر الرقم الموحد 199088 أو زيارة الموقع الإلكتروني للحصول على المساعدة اللازمة.