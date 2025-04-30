ثبتها حالًا .. تردد قناة ماسبيرو زمان 2025 على النايل سات وعرب سات “هنـــــــــــا”

تجذب قناة ماسبيرو زمان عشاق الفن الكلاسيكي بفضل محتواها المميز الذي يعكس عبق الماضي وأصالة التراث الفني العربي، حيث تقدم القناة مجموعة متنوعة من الأفلام والمسلسلات والمسرحيات والبرامج التي تنقل المشاهدين إلى زمن الفن الجميل. تأسست القناة في عام 2016، ومنذ ذلك الحين أصبحت وجهة مميزة لمحبي الطرب الأصيل والمسلسلات الكلاسيكية، خاصة كبار السن الذين يجدون فيها ذكريات الزمن الماضي.

تردد قناة ماسبيرو زمان 2025 على النايل سات

يمكنك ضبط تردد قناة ماسبيرو زمان الجديدة على القمر الصناعي نايل سات للاستمتاع بمشاهدة محتواها المتنوع بجودة عالية. تعرض القناة أبرز الأعمال الفنية القديمة التي تلبي أذواق المشاهدين المحبين لتراث الفن العربي. لضبط التردد الجديد على جهاز الاستقبال، استخدم البيانات التالية:

تفاصيل التردد بيانات التردد التردد 11843 معدل الترميز 27500 الاستقطاب أفقي (H) معامل تصحيح الخطأ ¾ جودة البث HD

محتوى قناة ماسبيرو زمان

تتميز قناة ماسبيرو زمان بتقديم محتوى متنوع يشمل الأفلام الكلاسيكية والمسلسلات القديمة بالإضافة إلى المسرحيات والبرامج الحوارية، مما يجعلها محطة بارزة لمحبي التراث الفني. ومن أبرز البرامج والمسلسلات التي تعرضها القناة:

مسلسل المال والبنون

خواطر الشيخ الشعراوي

مسلسل ليالي الحلمية

برنامج حوار صريح

برنامج تاكسي السهرة

مسلسل الحلواني

برنامج دوري النجوم

مزايا تردد قناة ماسبيرو زمان

يمكنك من خلال الأسطر التالية أن تتعرف على تردد قناة ماسبيرو زمان من خلال الآتي: