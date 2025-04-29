على نايل وعرب سات “تردد قناة ميكي كيدز على الأقمار الصناعية” .. ثبتها الآن

تعد قناة ميكي كيدز واحدة من القنوات البارزة التي تقدم محتوى ترفيهيًا وتعليميًا للأطفال في الوطن العربي، حيث نجحت في تحقيق شعبية واسعة بين العائلات بفضل تقديمها برامج آمنة وشيقة تجمع بين الترفيه والتعليم، وتتميز القناة بعرض أفلام كرتونية مدبلجة وأغاني تعليمية ممتعة تناسب جميع الأعمار، في هذا المقال، نقدم لك التردد الجديد لقناة ميكي كيدز لعام 2025 مع شرح خطوات تثبيته بسهولة.

تردد قناة ميكي كيدز على الأقمار الصناعية

للحصول على أفضل تجربة مشاهدة للأطفال، يجب ضبط جهاز الاستقبال على التردد الصحيح الخاص بقناة ميكي كيدز، حيث توفر القناة بثًا بجودة عالية على الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات، وفيما يلي تفاصيل الترددات:

القمر الصناعي التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل التصحيح نايل سات 11256 أفقي (H) 27500 3/4 عرب سات 11257 أفقي (H) 27500 3/4

خطوات ضبط تردد قناة ميكي كيدز

يمكنك تثبيت قناة ميكي كيدز على جهاز الاستقبال الخاص بك بسهولة باتباع الخطوات التالية: