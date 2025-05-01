ثبتها الآن على تليفزيونك .. تردد قناة CN بالعربية الجديد 2025 على نايل وعرب سات

فريق عمل البديل تاريخ النشر تصنيف تردد القنوات
ثبتها الآن على تليفزيونك .. تردد قناة CN بالعربية الجديد 2025 على نايل وعرب سات

تعد قناة CN بالعربية من أبرز القنوات المخصصة للأطفال في العالم العربي، حيث تقدم مزيجًا فريدًا من البرامج الكرتونية التي تجمع بين الترفيه والتعليم، مما يجعلها وجهة مفضلة لدى الأطفال وأسرهم، ومع التحديثات المستمرة للترددات، يبحث العديد من المشاهدين عن أحدث تردد لضمان استمتاعهم بمحتوى القناة بجودة عالية دون تقطع أو مشاكل تقنية.

تردد قناة CN بالعربية الجديد 2025

إذا كنت ترغب في متابعة قناة CN بالعربية بأفضل جودة، يمكنك ضبط ترددها الجديد لعام 2025 على الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات، حيث تحرص القناة على تقديم تجربة مشاهدة متكاملة عبر بث برامجها بجودة صورة وصوت ممتازة، وفيما يلي تفاصيل التردد على كل قمر:

القمر الصناعي التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ
نايل سات 11315 أفقي (H) 27500 5/6
عرب سات 12419 عمودي (V) 27500 6/5

كيفية ضبط تردد قناة CN بالعربية

لضمان متابعة برامج قناة CN بالعربية دون انقطاع، يمكن ضبط التردد الجديد بسهولة باتباع الخطوات التالية:

  • افتح القائمة الرئيسية لجهاز الاستقبال باستخدام جهاز التحكم.
  • اختر إعدادات القنوات من القائمة الظاهرة.
  • حدد خيار “إضافة قناة” حسب نوع جهاز الاستقبال الخاص بك.
  • اختر القمر الصناعي المناسب (نايل سات أو عرب سات).
  • أدخل بيانات التردد الجديد بدقة كما هو موضح في الجدول أعلاه.
  • اضغط على زر “بحث” وانتظر حتى انتهاء عملية البحث عن القناة.
  • احفظ القناة بعد العثور عليها لتتمكن من الوصول إليها بسهولة لاحقًا.
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فريق عمل البديل

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