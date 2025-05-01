قناة الطفولة .. تردد قناة ماجد كيدز على الأقمار الصناعية نايل وعرب سات 2025

تعد قناة ماجد كيدز من أبرز القنوات الترفيهية والتعليمية المخصصة للأطفال في العالم العربي، حيث تقدم مزيجًا مميزًا من الأفلام الكرتونية والبرامج التعليمية التي تناسب جميع الأعمار، وتتميز القناة بجودة بث عالية وتحديثات مستمرة على تردداتها لتلبية احتياجات المشاهدين، وهو ما يجعلها الخيار الأفضل للأسر التي تبحث عن محتوى آمن وممتع لأطفالها، وفيما يلي تفاصيل الترددات الحديثة وطريقة ضبطها بسهولة.

تردد قناة ماجد كيدز على الأقمار الصناعية

تسعى قناة ماجد كيدز دائمًا إلى تقديم تجربة مشاهدة مميزة من خلال توفير ترددات محدثة تضمن أفضل جودة للبث، مما يساعد الأطفال على الاستمتاع ببرامجهم المفضلة دون تقطيع أو تشويش، وفيما يلي الترددات الخاصة بالقناة على الأقمار الصناعية المختلفة:

القمر الصناعي التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل التصحيح نايل سات 11526 أفقي (H) 27500 ⅚ عرب سات 11804 أفقي (H) 26500 ¾

طريقة ضبط قناة ماجد كيدز على الرسيفر

يمكنك بسهولة ضبط قناة ماجد كيدز على جهاز الاستقبال الخاص بك باتباع الخطوات التالية، لتتمكن من الاستمتاع بمحتواها المميز مع أطفالك: