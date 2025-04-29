مبادرات تطوير الكوادر البشرية عبر منصة مصر الرقمية 2025 .. اعرف التفاصيل

منصة مصر الرقمية تعد واحدة من أبرز إنجازات التحول الرقمي في مصر، حيث تقدم أكثر من 100 خدمة حكومية متنوعة تشمل المرور، التموين، التوثيق، والعقارات، لتسهيل الحياة اليومية للمواطنين. توفر المنصة خيارات متعددة للوصول إلى الخدمات عبر الموقع الإلكتروني، تطبيق الهاتف، مركز الاتصال، ومكاتب البريد، مع دعم خيارات دفع إلكترونية مبتكرة تسهم في تعزيز الشمول المالي.

مبادرات تطوير الكوادر البشرية عبر منصة مصر الرقمية

تعد الكوادر البشرية ركيزة أساسية في رؤية مصر الرقمية، حيث أطلقت وزارة الاتصالات مبادرة “رواد مصر الرقمية”، التي تهدف إلى تأهيل الشباب في مجالات التكنولوجيا الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي، التسويق الرقمي، وعلوم البيانات. تقدم المبادرة برامج تدريبية شاملة وورش عمل عملية لتزويد الشباب بالمهارات التي يحتاجونها لسوق العمل الرقمي العالمي، مما يعزز التنافسية ويوفر فرص عمل مستدامة. كما تعمل مبادرات أخرى مثل “مستقبلنا رقمي” و”مدينة المعرفة” لدعم الابتكار وريادة الأعمال.

دور منصة مصر الرقمية في تحسين الخدمات الحكومية

تسعى منصة مصر الرقمية إلى تحسين وتسهيل الخدمات الحكومية عبر استخدام التكنولوجيا، حيث تقدم خدمات شاملة تشمل المرور، التموين، التوثيق، والمحاكم الاقتصادية، مما يضمن توفير الوقت والجهد للمواطنين. تمتاز المنصة بتوفير قنوات متعددة للوصول إلى الخدمات مثل الموقع الإلكتروني، تطبيق الهاتف المحمول، وخدمات البريد. علاوة على ذلك، تدعم المنصة وسائل دفع إلكترونية متنوعة تشمل البطاقات المصرفية، المحافظ الإلكترونية، وشركات الدفع الرقمي، مما يسهم في تحقيق الشمول المالي على نطاق واسع.

تجمع منصة مصر الرقمية بين التكنولوجيا المتقدمة والبنية التحتية الحديثة لتسهيل حياة المواطنين ودعم التحول الرقمي في مصر، مع التركيز على بناء القدرات البشرية وتطوير الاقتصاد الرقمي بشكل مستدام.