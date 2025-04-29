مجلس الوزراء يكشف عن موعد إجازة عيد العمال 2025 في مصر “مدتها 3 أيام”

إجازة عيد العمال تعد من المناسبات المهمة التي ينتظرها العاملون في مصر بفارغ الصبر، حيث تُخصص هذه الإجازة للاحتفال بجهود العمال وتقدير مساهماتهم في بناء الاقتصاد والمجتمع، وفي عام 2025، يأتي عيد العمال في يوم الخميس الموافق 1 مايو، وهو يوم مدفوع الأجر للعاملين في كافة القطاعات الحكومية والخاصة، وفقًا لما أعلنه مجلس الوزراء ووزارة العمل.

موعد إجازة عيد العمال 2025 في مصر

أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قرارًا يحدد يوم الخميس 1 مايو 2025 كإجازة رسمية بمناسبة عيد العمال، تشمل هذه الإجازة كافة العاملين في الوزارات، المصالح الحكومية، الهيئات العامة، وشركات القطاعين العام والخاص، وقد أوضح القرار أن هذه الإجازة مدفوعة الأجر، مما يتيح للعمال قضاء وقت ممتع مع أسرهم دون التأثير على دخلهم الشهري، كما يمكن لصاحب العمل تشغيل العمال في هذا اليوم إذا استدعت الضرورة، شرط أن يتم منحهم أجرًا مضاعفًا.

إجازة عيد العمال 2025

إجازة عيد العمال ليست مجرد عطلة عادية، بل تحمل رمزية كبيرة تعكس أهمية العمل وتعزيز حقوق العمال، وتُعتبر فرصة للاحتفال بإنجازاتهم، وفيما يلي أهم النقاط المتعلقة بهذه الإجازة: